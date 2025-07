Sulzen genießen im IWF-Sommerbiergarten: Am Montag, 14. Juli, geht‘s los

Eine Woche vor dem Schwörmontag in Ulm beginnt in Weißenhorn alljährlich ein beliebtes gastronomisches Angebot: Die Interessengemeinschaft Weißenhorner Fasnacht (IWF) richtet mit Unterstützung der Stadtkapelle Weißenhorn den Sommerbiergarten aus. Dieser startet heuer am Montag, 14. Juli, und endet am Freitag, 25. Juli. Mit etwas Glück können Sie bei uns eine der begehrten Tellersulzen gewinnen.

Der Biergarten auf dem ESC-Gelände ist montags bis freitags jeweils von 18 bis 22.30 Uhr geöffnet. Am dazwischenliegenden Wochenende ist kein Biergartenbetrieb. Der Vorsitzende Michael Riedel und die IWF freuen sich auf viele Besucherinnen und Besucher, die sicher sein können, dass das Brotzeitangebot wie schon seit Beginn des Biergartens wieder viele schmackhafte schwäbische Spezialitäten umfasst. Als Special an den Freitagen gibt es geräucherte Forellen - so lange der Vorrat reicht. Das beliebte Aufspielen im Biergarten ist an den beiden Montagen - einmal musiziert die Stadtkapelle Weißenhorn, die auch bei der Bewirtung mithilft, einmal die Pressband Attenhofen.

Unsere Redaktion verlost wieder fünf der beliebten Tellersulzen

Zum Start des IWF-Biergartens verlost unsere Redaktion wieder fünf der beliebten Sulzen. Wie man diese gewinnen kann? Einfach die folgenden Fragen richtig beantworten:

1. Wie heißt unser Sulzenkönig?

a) Peter

b) Michael

c) Bruno

2. Wie heißt keine Abteilung in der IWF?

a) Weißahoarer Giggalesbronzer

b) Tschabis

c) Narrenzunft Weißenhorner Schelmenschinder



3. Wann wurde die IWF gegründet?

a) 1976

b) 1982

c) 1991

Wenn Sie die Fragen beantworten können, dann schreiben Sie uns bitte eine E-Mail an gewinnspiel@nuz.de mit dem Stichwort „Sommerbiergarten“. Bitte geben Sie in der E-Mail unbedingt Ihren Namen, Ihre Anschrift und Ihre Telefonnummer an. Der Einsendeschluss ist Freitag, 11. Juli, 12 Uhr. Aus allen Einsendungen werden die fünf Gewinnerinnen und Gewinner ermittelt und per E-Mail informiert. Sie erhalten die Gratis-Sulzen dann direkt im Biergarten. Wir wünschen viel Glück! Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO im Internet unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder auch unter der Telefonnummer 0821/777-2355. (AZ)