Neue Vorstandschaft beim Schützenverein Altenstadt

Icon Vergrößern Alle Geehrten des Abends. Foto: Patrick Gröger Icon Schließen Schließen Alle Geehrten des Abends. Foto: Patrick Gröger

Bei der Jahreshauptversammlung des Schützenvereins Altenstadt stand die Neuwahl aller Ämter auf der Tagesordnung. Dabei gab es auch einige Änderung in der Besetzung der Ehrenämter.

Bianca Scheer ist neue Kassiererin

Bianca Scheer stößt zur Vorstandschaft und übernimmt die Kasse. Florian Griep, Thomas Hykel und Karl-Heinz Paar übernehmen die Abteilungsleitung für die Kleinkaliber-, Großkaliber- und Bogen-Abteilungen und Pauline Späth übernimmt den Posten der zweiten Sportleiterin. In der Jugendarbeit unterstützt ab sofort Nico Barabeisch als zweiter Jugendleiter und als Ausschussbeisitzer wurden Pauline Späth und Tobias Steidle neu gewählt.

Jede Menge Ehrungen

Außerdem standen wieder Ehrungen in Hülle und Fülle auf dem Programm. So wurden wieder einige Mitglieder für langjährige Mitgliedschaft im Verein und im Verband geehrt, aber auch Mitglieder für ihr ehrenamtliches Engagement. So wurden für 25 Jahre Mitgliedschaft Wolfgang Schlegel, Jörg Kalbrecht und Karl-Heinz Paar ausgezeichnet. Helga Berger, Dietmar Brüderl und Uwe-Peter Jauernig wurden für ihre 40-jährige Mitgliedschaft geehrt. Anton Zott knackte die 50 Jahre-Marke und auf 60 Jahre Vereinszugehörigkeit können Hans Dossenberger und Adolf Haug zurückblicken. Auf unglaubliche 70 Jahre Mitgliedschaft konnten Ernst Huchler und Ulrich Steidele anstoßen. Für ehrenamtliches Engagement wurden Fabian Kraus, Julia Kraus, Jonas Hrdina, Gerhard Kettner und Johanna Salzgeber von unseren Verbänden geehrt. Der Schützenverein Altenstadt gratuliert nochmals allen Geehrten und allen gewählten Amtsträgern und dankt für Ihre Treue und für Ihre Verdienste um den Schießsport.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.