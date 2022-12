Am Sendener Bahnhof hat sich für die ganze Region viel getan

Plus Der Umbau des Bahnhofs in Senden zur Drehscheibe der Region läuft 2022 voll im Zeitplan. Auch die Pläne für das Umfeld stehen weitgehend fest.

Bald einmal soll der Sendener Bahnhof viele Funktionen einnehmen: Die Anlage soll barrierefrei sein, zudem gut erreichbar und viele Fahrradstellplätze bieten, dann sollen hier viel mehr Züge fahren als bisher, sodass die ganze Region profitiert – und nicht zuletzt soll der Bahnhof selber und das Gebiet drumherum ansprechend aussehen. Keine einfache Aufgabe, doch langsam nähert sie sich ihrer Vollendung. 2022 ist am Bahnhof in Senden einiges passiert.