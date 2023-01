Jahresrückblick 2022

Ambitionierte Projekte, große Feste: Das ist alles neu in Kellmünz

Die neue Sporthalle in Kellmünz ist im Mai eingeweiht worden.

Plus Sporthalle, Multifunktionsraum und Musikerheim sind im Mai eröffnet worden. Auch in der Kirche hat sich etwas verändert.

Es ist eines der größten Projekte, das in Kellmünz jemals umgesetzt wurde: Gemeinsam haben Vereine, Bürgerinnen und Bürger Tausende Stunden in den Bau der neuen Sporthalle mit Multifunktionsraum und das neu gestaltete Musikerheim gesteckt. Auch die Gesamtkosten in Höhe von rund 2,4 Millionen Euro haben Gemeinde und Vereine mithilfe von Fördergebern geschultert. Entstanden ist der Hallenneubau entlang der Werkstraße mit einer Gesamtgröße im Bereich von 35 mal 35 Metern. Die Einfeld-Sporthalle selbst ist 27 Meter lang und 15 Meter breit. Gefeiert wurde die Eröffnung mit einem großen Fest im Mai.

