Jahresrückblick 2022

06:00 Uhr

Das Nautilla 2022 schwimmt in unruhigen Gewässern

Das Nautilla in Illertissen hat in seinem Jubiläumsjahr unruhige Zeiten erlebt.

Plus In seinem Jubiläumsjahr hat das Freizeitbad in Illertissen einige Klippen zu umschiffen. Zwei Geschäftsführerinnen werfen innerhalb weniger Monate das Handtuch.

Von Rebekka Jakob Artikel anhören Shape

Es wäre eigentlich ein Jahr zum Feiern gewesen: Seit 30 Jahren gibt es in Illertissen das Nautilla, und das Freizeitbad mit seiner Saunalandschaft ist nach wie vor beliebt. Doch die Wellen rund um das Bad in städtischer Hand schlugen in diesem Jahr hoch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen