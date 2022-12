Der Frauenbund Unterroth ist über den Berg

Plus Unterroth darf einmal mehr stolz sein auf das Vereinsleben im Dorf. Der Frauenbund stand vor der Auflösung, doch seine langjährige Vorsitzende gab nicht auf.

Die Dorfgemeinschaft in Unterroth mit einem Dutzend Vereinen ist bekannt für ihren Zusammenhalt. Die hätte heuer beinahe einen empfindlichen Verlust erlitten, da der Frauenbund mangels neuen Vorstands vor der Auflösung stand. Dass es anders kam, ist der gnadenlosen Hartnäckigkeit seiner langjährigen Vorsitzenden Monika Rothmund zu verdanken. Der Ort darf sich somit weiterhin eines starken Vereinslebens rühmen, was bei den legendären Dorffesten gefeiert wird.