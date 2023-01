Jahresrückblick 2022

vor 48 Min.

Der Löwen in Weißenhorn öffnet sein Restaurant wieder

Restaurantleiterin Sonja Miller (links) und Hotelmanagerin Chiara Knopp in der Gaststube des Löwen in der Weißenhorner Altstadt.

Plus In der Traditionsgaststätte Zum Löwen in der Weißenhorner Altstadt werden seit Anfang Oktober wieder Speisen serviert. Es läuft aber nicht alles so ab wie früher.

Von Jens Noll Artikel anhören Shape

Auf dieses Comeback haben viele Menschen aus Weißenhorn und Umgebung gewartet. Schon als die durch Lubomir Pajonk und Tobias Botzenhard vertretene Zum Löwen WH GmbH 2021 den Betrieb übernahm, wurde nicht ausgeschlossen, dass eines Tages auch wieder Speisen in der Traditionsgaststätte in der Weißenhorner Altstadt serviert werden. Am 4. Oktober 2022 war es dann so weit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen