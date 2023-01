Die Feuerwehr Dietenheim wird zum Sammlerobjekt

Plus Zu ihrem 150. Geburtstag hat sich die Feuerwehr Dietenheim ein eigenes Sticker-Sammelalbum geschenkt. Außerdem wurde ausgiebig gefeiert.

Ganz Dietenheim war im Sommer im Tauschfieber: Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt gab es nämlich zum Sammeln. Ein Stickeralbum ersetzte die sonst obligatorische Chronik zum 150-jährigen Bestehen der Wehr.