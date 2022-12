Die Freundschaft mit Carnac hat Corona überstanden

Plus Endlich durften die Illertisser wieder in die bretonische Partnerstadt reisen. Schon Anfang des neuen Jahres kommt Besuch aus Frankreich.

Die Freude war den Bürgermeistern Jürgen Eisen und Olivier Lepick deutlich anzusehen: Unter großem Hallo bauten sie im Saal des Rathauses zwei Liegestühle auf und prosteten sich mit einer Flasche Bier zu. Fröhlich und entspannt erlebten auch die weiteren Teilnehmer den Besuch der Illertisser in der bretonischen Partnerstadt Carnac – nach zwei langen Jahren Corona-Pause, der schon die bretonische Woche in Illertissen zum Opfer gefallen war.