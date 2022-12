Dietenheim hat einen neuen Pfarrer

Plus Pfarrer Markus Schönfeld ist jetzt für rund 6500 Gemeindemitglieder in der Seelsorgeeinheit Dietenheim-Illerrieden zuständig.

Ein Jahr lang war die Stelle des katholischen Pfarrers in Dietenheim unbesetzt, seit Pfarrer Gerhard Bundschuh in den Ruhestand versetzt wurde. Seit September ist der neue Pfarrer da: Pfarrer Markus Schönfeld, 54, wurde im September mit einem feierlichen Akt und anschließendem Festgottesdienst im voll besetzten Gotteshaus von Illerrieden begrüßt.