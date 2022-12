Jahresrückblick 2022

vor 33 Min.

Im Tante-M-Laden sind die Kunden Kassierer

Nach der Eröffnung in Schwendi hat Stefan Schrapp auch in Au seinen Tante-M-Laden eröffnet.

Plus Seit Dezember hat der Selbstbedienungsladen in Au geöffnet. Gleich nach dem Start wurden die Öffnungszeiten des "begehbaren Automaten" ausgeweitet.

Artikel anhören Shape

Lange haben die Aumer gewartet, im Dezember war es nun endlich so weit sein: Mit Tante M kommt ein Nahversorger in den Ort. Das Besondere: Die Läden der Kette kommen praktisch ohne Personal aus, die Kunden kassieren sich selbst ab. Dafür ist an sechs Tagen in der Woche von 5 bis 23 Uhr geöffnet - und seit kurz nach dem Start nun auch an Sonn- und Feiertagen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen