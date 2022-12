Jahresrückblick 2022

In den Glasfaser-Ausbau der Region kommt Bewegung

Plus Lange Zeit hatten Kommunen in der Region wenig Aussicht auf schnelle Internetverbindungen. Jetzt lagen in Bellenberg und anderswo plötzlich Angebote auf dem Tisch.

Plötzlich tut sich etwas auf dem flachen Land: Mehrere Städte und Gemeinden haben in diesem Jahr Angebote für eine flächendeckende Versorgung mit Glasfaser bekommen. In Bellenberg, aber auch in Vöhringen, Illertissen und Pfaffenhofen machte die Deutsche Glasfaser das Rennen. Manche Kommunen wollen aber eigene Wege gehen, um die Versorgung mit schnellem Internet selbst in die Hand zu nehmen.

Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

