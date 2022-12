In Kettershausen schließt die letzte Bäckerei

Plus Früher hat es in Kettershausen sogar mehrere Bäcker und Metzger gegeben. Aus Altersgründen schließt Albert Lang nun seinen "Bäckerei-Frischemarkt Briller".

In Kettershausen geht Ende des Jahres eine Ära zu Ende: Frische Semmeln, Brezen oder Brot vom örtlichen Bäcker holen, das ist künftig nicht mehr möglich. Albert Lang, Bäcker und Inhaber des Geschäfts "Bäckerei-Frischemarkt Briller", schließt seinen Betrieb. Es seien alters- und gesundheitliche Gründe, sagen Albert Lang und seine Frau Renate über den Entschluss. Er ist 63, sie 64 Jahre alt.