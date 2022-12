Jahresrückblick 2022

Öffentliche Toilette: Die Ortssuche fürs Örtchen in Illertissen

In der Spitalstraße in Illertissen will die Stadt im neuen Jahr eine öffentliche Toilette einrichten.

Plus Lange hat die Suche nach einem Standort gedauert. Und auch die Entscheidung dieses Jahr ging nicht ohne Diskussionen ab.

Von Rebekka Jakob

Schon im nächsten Jahr soll es in Illertissen eine öffentliche Toilette im Bereich des Marktplatzes geben. Die Diskussion darüber dauert schon eine ganze Weile, und auch die endgültige Entscheidung im Herbst ging nicht ohne kontroverse Meinungen ab. Mit Geldern aus einem EU-Fördertopf will die Stadt die öffentliche Toilette mit zwei Kabinen finanzieren, die selbstreinigend und damit relativ pflegeleicht sein soll. Etwa 120.000 Euro wird das Ganze kosten, mit 80 Prozent Zuschuss wird in Illertissen gerechnet.

