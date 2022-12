Jahresrückblick 2022

12:00 Uhr

Rockt Neu-Ulms Landrat Thorsten Freudenberger bald den Landtag?

Plus Nachdem die Abgeordnete Beate Merk im Herbst ankündigte, die Politik verlassen zu wollen, ist für Landrat Thorsten Freudenberger der Weg frei nach München

Von Ronald Hinzpeter

Thorsten Freudenberger ist nicht der erste ehemalige Lehrer, der in das Amt des Landrates strebte. Da gab es etwa Franz-Josef Schick, der den Platz im Klassenzimmer zunächst gegen ein deutlich größeres Publikum eintauschte, nämlich das Plenum im Münchner Maximilianeum. Vier Jahre lang saß und sprach er für die CSU im Landtag. Er erlebte die turbulente Zeit der Gebietsreform mit und wurde 1974 nach dem überraschenden Tod von Max Rauth ( SPD) zum Landrat im damals neu gebildeten Kreis Neu-Ulm gewählt. 22 Jahre behielt er das Amt. Sein Nach-nachfolger Freudenberger geht den umgekehrten Weg. Er wurde ziemlich genau 40 Jahre nach Schick Landrat, doch so lange wie Schick wird er keinesfalls dieses Amt versehen, denn er strebt nun nach München in den Landtag. Nächstes Jahr wird gewählt, das genaue Datum steht noch nicht fest.

