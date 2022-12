Stadtmitte, Kita, Altenheim: In Vöhringen gibt es viele Baustellen

Plus Im Jahr 2022 hat die Stadt einige Bauprojekte angestoßen – aus den Bereichen Stadtentwicklung, Bildung und Soziales. Auch Bauherren können sich bald bewerben.

Die Stadt Vöhringen hat in den vergangenen Monaten große Vorhaben angestoßen. Dazu gehört etwa die Entwicklung der "Neuen Rathausmitte", die die Innenstadt künftig wesentlich prägen soll. Nachdem das Vorhaben seit Jahren diskutiert worden war, einigten sich die Stadträte im Mai auf einen Bebauungsplan für das Gebiet rund um Marienkirche, Kulturzentrum und Rathaus. Auf dem Areal möchte ein Investor Wohn- und Geschäftshäuser errichten, die Stadt will die Verkehrsführung neu ordnen, unter anderem die Kreisstraße verlegen und den dort frei werdenden Platz umgestalten.