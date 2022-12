Jahresrückblick 2022

Streit um Hauskauf war die Ursache für einen Totschlag

Nach dem Tod einer 57-Jährigen in Bellenberg ist ein 36 Jahre alter Mann verurteilt worden.

Plus In Bellenberg hat der Tod einer 57-Jährigen viele Menschen erschüttert. Beim Prozess vor dem Landgericht Memmingen kamen die Hintergründe ans Licht.

Von Franziska Wolfinger

Der Tod einer 57-Jährigen in Bellenberg hat im vergangenen Jahr viele Menschen im Ort bewegt - mit Spannung wurde deshalb in der Region der Prozess um den Totschlag erwartet. Vor dem Prozessauftakt am Landgericht Memmingen im Mai kamen die Hintergründe der Tat ans Licht: Der Streit um einen Hauskauf eskalierte derart, dass der 36 Jahre alte Angeklagte die Frau mit Tritten gegen den Kopf getötet hatte.

