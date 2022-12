Vor dem Stadtjubiläum gibt es noch einiges zu tun

Die Vorbereitungen für das Jubiläumsjahr in Dietenheim und Regglisweiler 2023 laufen auf Hochtouren. Vorher sollen die Kirchtürme noch saniert werden.

Im kommenden Jahr feiert die Stadt Dietenheim ihre erste urkundliche Erwähnung vor 1050 Jahren, der Stadtteil Regglisweiler blickt dann auf 750 Jahre zurück. Vor dem großen Fest hat die Stadt jedoch noch einiges in Angriff genommen.

Die beiden Kirchtürme der Stadtpfarrkirche St. Martin und von St. Johannes Baptist in Regglisweiler weisen gravierende Schäden durch Feuchtigkeit, Pilz- und Algenbefall auf, wie eine Untersuchung im Juni gezeigt hatte. Beim mehr als 400 Jahre alten Dietenheimer Kirchturm kommen starke Verwitterungsschäden im Sandsteinmauerwerk dazu. Weden die Schäden nicht behoben, droht sogar die Gefahr, dass Teile herunterfallen könnten. Die Stadt rechnet für Regglisweiler mit Kosten von vorläufig 321.000 Euro, in Dietenheim sind nach ersten Schätzungen 822.000 Euro zu erwarten. Die "zeitnahe Sanierung" der Türme soll im Jahr 2023 in Dietenheim und 2024 in Regglisweiler durchgeführt werden.

Das Buch zum Jubiläum ist bereits fertig

Bereits fertiggestellt ist dagegen das Buch, das der Balzheimer Historiker Harald Kächler zum Doppeljubiläum geschrieben hat. Das Heimatbuch ist die Fortsetzung seines Buches "Dietenheim und Regglisweiler, einst und jetzt" aus dem Jahr 1994 und wurde im November vorgestellt. Im Rahmen der Veranstaltung "Dietenheim leuchtet" gab es das Buch auch zu kaufen - allerdings gab es dieses Jahr kein Feuerwerk bei der Einkaufs- und Eventnacht. Das will sich Dietenheim nämlich für sein Jubiläumsjahr 2023 aufsparen. (AZ)