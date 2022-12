Das neue Illereicher Feuerwehrhaus hat 3,1 Millionen Euro gekostet

850 ehrenamtliche Arbeitsstunden haben die Illereicher in ihr neues Feuerwehrhaus gesteckt. Vor knapp drei Monaten wurde es feierlich eröffnet.

Anfang September wurde das neue Feuerwehrhaus in Illereichen feierlich eingeweiht. Rund 3,1 Millionen Euro haben die Baumaßnahmen gekostet. Bürgermeister Höß sagte damals, dass dies kein Schnäppchen, aber eine gute Investition in die Sicherheit der Illereicher Bürger sei. Der Altbau, in dem früher auch die Fahrzeughalle untergebracht war, wurde komplett saniert und neu gestaltet.

Im bisherigen Gebäudetrakt befinden sich nun ein Schulungsraum mit kleiner Küche, ein Kommandantenbüro, Nebenräume und sanitäre Anlagen. Im Zuge eines angegliederten Neubaus wurde eine neue Halle für die beiden Feuerwehrfahrzeuge geschaffen. Auch eine Werkstatt sowie ein Umkleidebereich finden dort Platz. (sar, somax)