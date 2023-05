16-Jährige bei Unfall mit Leichtkraftrad verletzt

Eine Autofahrerin hatte in Jedesheim die Zweiradfahrerin beim Abbiegen übersehen.

Außerorts von Jedesheim kam es am Freitag gegen 17.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden, bei dem eine 16-jährige Leichtkraftrad-Fahrerin leicht verletzt wurde. Eine 24-jährige Autofahrerin wollte nach Angaben der Polizei an der Einmündung von der Kreisstraße NU 5 nach links auf die Bergenstettener Straße in Richtung Bergenstetten einbiegen. Dabei übersah sie die vorfahrtsberechtigte ebenfalls in Richtung Bergenstetten fahrende Leichtkraftrad-Fahrerin. Diese stürzte dadurch zu Boden und rutschte gegen das einbiegende Auto. Die Leichtkraftrad-Fahrerin wurde mit leichten Verletzungen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. (AZ)