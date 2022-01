Aufbrecher scheitert an Zigarettenautomat

Eine unbekannte Person hat versucht, einen Zigarettenautomaten in Jedesheim aufzubrechen. Doch das Vorhaben scheitert.

In der Zeit von Freitag, 18 Uhr, bis Samstag, 10 Uhr, hat eine unbekannte Person versucht, einen Zigarettenautomaten im Jedesheimer Ölmühlenweg aufzubrechen. Mittels eines Trennschleifers wurde eine Metallschiene durchtrennt und anschließend versucht, den Automaten zu öffnen, was jedoch nicht gelang. Am Automaten entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Illertissen unter 07303/96510. (AZ)