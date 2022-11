Auto kracht gegen Hauswand in Jedesheim: Fast 40.000 Euro Schaden

Ein Jedesheimer hört quietschende Reifen und einen lauten Knall vor dem Haus. Es stellt sich heraus, dass ein junger Autofahrer einen Unfall verursacht hat.

Ein 44 Jahre alter Bewohner eines Hauses an der Straße Am Marienplatz in Jedesheim ist am Montagabend gegen 21.10 Uhr von quietschenden Reifengeräuschen und einem lauten Knall draußen aufgeschreckt worden. Als er gleich darauf nach dem Rechten sah, musste er dem Polizeibericht zufolge feststellen, dass ein Auto gegen die Hauswand und eine Laterne geprallt war. Der Unfallverursacher, ein 24 Jahre alter Mann, saß noch im Auto.

Der junge Autofahrer musste mit zur Polizei Illertissen und eine Blutprobe abgeben

Die hinzugerufene Streifenwagenbesatzung vermutet aufgrund der Spurenlage und den Angaben des jungen Mannes folgenden Unfallhergang: Der 24-Jährige befuhr die Brunnenstraße in Richtung der Straße Am Marienplatz. Wegen erhöhter Geschwindigkeit kam er von der Fahrbahn ab, der Wagen touchierte das Haus des 44-Jährigen. Die Beamten bemerkten während des Gesprächs mit dem jungen Mann, dass er nach Alkohol roch. Ein vorgenommener Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 0,3 Promille. Die Beamten brachten den Unfallverursacher deshalb zur Polizeiinspektion Illertissen, wo er eine Blutprobe abgeben musste. Außerdem beschlagnahmten sie seinen Führerschein.

Der Sachschaden an der Hauswand sowie an der Laterne wird nach Angaben der Polizei auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Das Auto wurde vorne rechts stark deformiert, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 8000 Euro. Gegen den 24-Jährigen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. (AZ)