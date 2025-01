Blasmusik mit Elan und viel Erfahrung

Bei der Generalversammlung der Jedesheimer Musikanten fiel der Rückblick der Vorsitzenden Claudia Miller sehr positiv aus. Man habe viele schöne, lustige und musikalische Momente und Auftritte erlebt. Bei den eigenen Veranstaltungen seien die Plätze immer gut gefüllt gewesen, sofern das Wetter mitgespielt habe, außerorts konnte man sich stets gut präsentieren.

Wie vielfältig der Kalender 2024 gefüllt war, zeigte der Bericht von Schriftführerin Sarah Mayrock. Stolze 41 Auftritte und genau so viele Proben gab es, sechs Termine wurden wetterbedingt abgesagt. Auch die Zahlen der Jugendleiterin Annika Koch überzeugen mit 75 Kindern in der Ausbildung. Ebenfalls positiv sieht die Kassenbilanz aus, trotz zahlreicher Investitionen in Technik und Instrumente.

Dirigent Daniel Walcher bewertet die zurückliegende Saison ingesamt ebenfalls gut, auch wenn der Start etwas holprig gewesen sei. Man habe sich immer weiter gesteigert und den Spaß an der Blasmusik spüren lassen. Dies sei auch das Ziel für 2025 – mit viel Elan weiter voran.

ASM-Vizepräsident Rainer Lohner nahm Ehrungen vor. Neben Marina Schuster und Jana Butterhof (seit zehn Jahren aktiv) sowie Moritz Hander (15 Jahre) und Simon Schmidberger (25 Jahre) gab es drei besondere Jubilare. Für jeweils 50 Jahre Zugehörigkeit und aktives Musizieren wurden Andreas Miller, Alfred Berger und Wolfgang Hander geehrt – eine Zahl, die für ein Leben voller und für die Blasmusik steht. Andreas Miller wirkte neben dem Spielen in der Kapelle viele Jahre im Ausschuss mit und fungierte von 1996 bis 2012 als Vorstand. Auch Alfred Berger saß bereits als Beisitzer im Vorstand und hat seit 2000 das Amt des Zeugwarts inne – zudem ist er Sänger. Wolfgang Hander ist ebenfalls Vollblutmusiker und war neben Zeugwart, Beisitzer und Kassenprüfer zwischen 2000 und 2012 verantwortlich für die Kasse und von 2012 bis 2020 als Erster Vorsitzender für den ganzen Verein. Alle drei haben drei Bezirksmusikfeste in Jedesheim miterlebt und mitorganisiert.

