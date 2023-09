Jedesheim

Bürgerversammlung: Das tut sich derzeit in Jedesheim

Plus Rund 100 Interessierte kommen in Jedesheim zur Bürgerversammlung. Die Bauprojekte Illertisser Straße, Friedhof und Dorfladen stehen hier Mittelpunkt.

Große Baustellen im Rahmen der Dorferneuerung bestimmen aktuell und künftig das Ortsbild in Jedesheim. Dazu und zur neuesten Entwicklung in der Stadt Illertissen gab es beim Auftakt der Bürgerversammlungen 2023 Informationen in der Jedesheimer Gemeindehalle. Rund 100 Interessierte waren gekommen, unter ihnen Vereinsringvorsitzender Wolfgang Kneissl.

Bürgermeister Jürgen Eisen hatte viele Details bekannt gegeben, sodass sich die Bürgerinnen und Bürger offenbar gut informiert sahen. Lediglich Jochen Ehrmann hatte eine Frage, die in die Zukunft gerichtet war: Er wollte wissen, ob für Jedesheim Möglichkeiten zur Nutzung von Fernwärme geschaffen werden könnten. Der Bürgermeister verneinte dies. In der Nachbarschaft gebe es keine Wärmequelle, Warmwasser würde in den Erdleitungen viel Energie verlieren. Eisen sieht diese Fragestellung auch auf die Stadt Illertissen zukommen. In Jedesheim beschäftigen aber tatsächlich die aktuellen Baustellen.

