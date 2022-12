Der Weihnachtsmarkt in Jedesheim zieht um

Die Vereine mussten einen neuen Standort für ihre Benefizaktion suchen. Wo der liegt und was es sonst noch Neues gibt in diesem Jahr.

Nach zwei Jahren Auszeit findet nun auch in Jedesheim wieder der Weihnachtsmarkt statt - es ist der insgesamt 15. Markt, den die Organisatoren gemeinsam auf die Beine stellen. Allerdings gibt es dieses Jahr einen neuen Standort: Auf dem Parkplatz vor der Sport- und Vereinshalle wird der Weihnachtsmarkt am Samstag, 10., und Sonntag, 11. Dezember, jeweils von 16 bis 21 Uhr geöffnet sein.

Elf weihnachtlich geschmückte Stände werden aufgebaut, dazu gibt es an beiden Tagen ein Kulturprogramm. Am Sonntag um 17.30 Uhr kommt außerdem der Nikolaus und beschenkt die anwesenden Kinder. Zusätzlich wurde kurzfristig die Jedesheimer-Kunstwerkstatt gewonnen, die jeweils am Samstag und Sonntag eine Kunstfigur mit der Motorsäge vor Ort auf dem Weihnachtsmarkt schnitzt. Das entstandene Kunstwerk gibt es am jeweiligen Tag zum Ende des Weihnachtsmarkts bei einer Verlosung zu gewinnen.

Der Erlös vom Weihnachtsmarkt in Jedesheim wird gespendet

Wie bisher soll der Weihnachtsmarkt einem guten Zweck dienen. Die Veranstalter wollen auch heuer den gesamten Erlös an Institutionen, Heime und Hospize in der Region spenden. In den vergangenen beiden Corona-Jahren hatte das Team mit seinem Markt zwar pausieren müssen, stattdessen aber eine Spendenaktion gestartet und dabei jeweils 9000 Euro gesammelt. Insgesamt kamen so nach Angaben der Veranstalter seit 2006 fast 100.000 Euro an Spenden zusammen. (AZ)