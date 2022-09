Gerangel mit der Polizei in Jedesheim: Zwei Personen leicht verletzt

Eine Polizeistreife kontrolliert einen Jugendlichen in Jedesheim, der etwas vor den Beamten versteckt halten möchte. Es kommt zu einem kurzen Gerangel.

Bei einem Polizeieinsatz in Jedesheim sind am Sonntagnachmittag ein Beamter und ein Jugendlicher leicht verletzt worden. Anlass war die Kontrolle einer Gruppe von Jugendlichen, die offensichtlich etwas zu verbergen hatte.

Der Jugendliche hatte ein Kleinstmenge Marihuana-Tabak-Gemisch bei sich

Gegen 16.30 Uhr, so teilt die Illertisser Polizei mit, fiel einer Streife auf dem Dorfplatz in Jedesheim die Gruppe auf. Beim Anblick der Polizeistreife wollten sich die Jugendlichen sofort entfernen. Den Beamten gelang es jedoch, sie anzuhalten. Ein 17-Jähriger versuchte anschließend, etwas in seiner Hand vor der Polizei verborgen zu halten. Als die Beamten ihn aufforderten, die Sache auszuhändigen, kam es zu einem kurzen Gerangel mit der Polizei.

Die Beamten entdeckten bei dem Jugendlichen laut Polizeibericht schließlich eine Kleinstmenge Marihuana-Tabak-Gemisch. Der 17-Jährige und ein Polizist wurden leicht verletzt. Den Jugendlichen erwartet nun unter anderem eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz. (AZ)