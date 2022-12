Jedesheim

vor 48 Min.

Gesangverein Jedesheim setzt vorweihnachtliche Glanzlichter

Plus In der Pfarrkirche in Jedesheim stellt der örtliche Gesangverein seine Leistungsfähigkeit unter Beweis. Auch der Nachwuchs hat einen großen Auftritt.

Von Wilhelm Schmid Artikel anhören Shape

Festliche Klänge eines Blechbläserensembles der Jedesheimer Musikanten haben das vom Gesangverein ausgerichtete vorweihnachtliche Konzert in der Pfarrkirche St. Meinrad eröffnet. Dabei wurde deutlich, dass Musik und Gesang in Jedesheim nicht nur eine schöne Tradition haben, sondern dass diese auch in Zeiten der Pandemie weiterhin ebenso vielseitig wie wertvoll gepflegt werden. Gleichzeitig sammelte der Verein Spenden für unser Leserhilfswerk Kartei der Not.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen