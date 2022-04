Hubert Mayer aus Jedesheim wird als "Hubertus von Klingenstein" zum Ritter

Plus Hubert Mayer aus Jedesheim malt mit mineralischen Farben und schlüpft in die Rolle eines mittelalterlichen Herolds. Seine Werke präsentiert er auch im Ausland.

Wenn Hubert Mayer seinen Waffenrock überzieht, schlüpft er in die Rolle eines mittelalterlichen Herolds mit dem klangvollen Namen „Hubertus von Klingenstein“. Doch vor allem auch mit seinen kulturhistorischen und mittelalterlichen Malereien ist der Jedesheimer auf Märkten und Ausstellungen ein gefragter Künstler.