Hundebesitzerin entdeckt Köder mit Rasierklinge in ihrem Garten

Die Polizei geht davon aus, dass eine unbekannte Person die Hunde der Jedesheimerin verletzen habe wollen. Jetzt werden Zeugen gesucht.

In ihrem Garten in der Bayernstraße in Jedesheim hat eine 53 Jahre alte Hundebesitzerin am Freitagnachmittag einen Hundeköder entdeckt. Die Frau fand nach Angaben der Polizei gegen 17 Uhr ein Käsestück, das mit einer Rasierklinge versehen worden war. Es wurde nach Einschätzung der Polizei offenbar mutwillig dort abgelegt, um den Hunden der Frau Schaden zuzufügen. Die Hunde haben jedoch das Käsestück nicht angerührt.

Die Polizei Illertissen hat nun Ermittlungen wegen einer versuchten Sachbeschädigung aufgenommen, denn Tiere sind rechtlich Sachen gleichgestellt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07303/96510 zu melden. (AZ)