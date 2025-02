Marienkonzerte als Höhepunkt

Mit einem positiven Rückblick auf das zurückliegende Jahr und viel Vorfreude auf die kommenden Monate zeigte sich der Vorsitzende des Gesangvereins Jedesheim, Paul Schmid, bei der diesjährigen Mitgliederversammlung sehr zufrieden. Vor allem die sehr gelungene und gut besuchte Sommer-Serenade Ende Juli sei bei vielen noch im Kopf und habe dem Verein eine gute Außendarstellung ermöglicht.

Dieses Jahr plane man zwei Aufführungen von Marienkonzerten zusammen mit dem Spatzenchor, dem Männergesangverein Roggenburg sowie den Alphornbläsern aus Altenstadt, so Schmid weiter. Das erste Konzert findet am 25. Mai in der Sankt Meinrad Kirche Jedesheim statt, das zweite am 12. Oktober in der Pfarrkirche Roggenburg-Schießen. Interessierte Sängerinnen und Sänger aus der Region können sich dem Gesangverein Jedesheim als Projektmitglieder hierfür noch jederzeit anschließen.

Im Bericht des Spatzenchors dankte Kathi Ullmann vor allem Karin Bauer, die sie während ihrer Babypause vertrat und die kleinen Sängerinnen und Sänger auf die Sommer-Serenade hervorragend vorbereitet hatte. Seit Oktober steht nun Ullmann wieder am Notenpult und absolvierte mit dem Spatzenchor einige vorweihnachtliche Auftritte.

Glücklich mit den Leistungen ist auch Chorleiterin Marina Biegler. Sie blickte in ihren Ausführungen ebenfalls sehr positiv zurück und voraus.

Mit einem leichten Plus ist auch das Geschäftsjahr des Vereins im finanziellen Bereich geendet, wie der Kassenbericht zeigte. Neben Beiträgen, Zuschüssen und Spenden ist hier vor allem der Alteisencontainer weiterhin mit die wichtigste Einnahmequelle.

Am Ende der Versammlung durfte der Vorsitzende Paul Schmid dann noch langjährige Mitglieder für ihre Treue auszeichnen. Heide Hollweck wurde hier für 25 Jahre aktives Singen mit einer Urkunde und Anstecknadel in Silber geehrt, Hermine Drexler ist bereits seit stolzen 70 Jahren mit dabei. Helga und Herta Hörmann wurden aufgrund ihrer Verdienste um den Gesangverein Jedesheim zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.