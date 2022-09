Kenner aus Jedesheim geben Empfehlungen für bayerische Biergärten

Lokal Unabhängig voneinander sind Thomas Glocker und Thomas Hartmann von Jedesheim nach München gezogen. Sie schätzen die Wirtshauskultur und veröffentlichen Tipps.

Woran liegt es wohl, dass zwei ausgewiesene Kenner Münchner Biergärten aus Jedesheim stammen? Die beiden haben auch noch denselben Vornamen: Thomas. Aber es kommt noch besser: Die beiden Männer sind nur ein paar Straßen entfernt voneinander aufgewachsen. Thomas Glocker und Thomas Hartmann hat es unabhängig voneinander in die Landeshauptstadt gezogen. Ab und zu, sagt Thomas Glocker, seien sie in Kontakt. Dort jedenfalls widmen sich beide "Zuagroaste", wie man zu Zugezogenen sagt, diesem Ur-Münchner Thema. Jeder auf seine Art. Von einem "Faszinosum" spricht Thomas Glocker. Thomas Hartmann wiederum findet: "Die Biergartenkultur ist etwas Spezielles." Mit ihrer Vorliebe bewegen die beiden etwas.