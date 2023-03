Nach Verfolgungsfahrt: Ehepaar könnte wichtigen Hinweis liefern

In Jedesheim flüchtet ein Autofahrer vor der Polizei. Gut eine Woche später haben die Beamten eine neue Spur. Sie suchen ein älteres Paar, das helfen könnte.

Im Illertisser Stadtgebiet ist es - wie berichtet - am Sonntag, 26. Februar, gegen 18 Uhr zu einer Verfolgungsjagd zwischen der Polizei und dem Fahrer eines weißen VW Up gekommen. Die Beamten brachen die Verfolgung allerdings im Baustellenbereich der Illertissener Straße im Ortsteil Jedesheim ab.

Das lag unter anderem daran, weil der Fahrer des weißen Kleinwagens durch eine äußert rücksichtslose Fahrweise aufgefallen war. "Glücklicherweise kam durch das Verhalten des VW-Fahrers niemand zu Schaden", schrieb die Polizei in ihrem Bericht vor gut einer Woche. "Auch um dies weiter zu verhindern, brach die Polizei die Verfolgung schließlich ab."

Ehepaar könnte entscheidenden Hinweis auf flüchtige Person liefern

Nun verfolgen die Beamten auf der Suche nach dem Flüchtenden eine neue Spur, wie sie in einer aktuellen Pressemeldung mitteilen. Sie brachten in Erfahrung, dass ein Mann und eine Frau am Tattag offenbar zu einer Anwohnerin der Illertissener Straße sagten, dass sie von dem weißen Auto in besagtem Baustellenbereich fast überfahren worden seien.

Zu dem Vorfall sei es im Bereich des ehemaligen Rathauses gekommen. Laut Polizeiangaben könnte es sich bei den Zeugen um ein älteres Ehepaar handeln, das zu Fuß unterwegs war. Die Polizei Illertissen bittet den Mann und die Frau sich unter der Telefonnummer 07303/96510 dringend zu melden. (AZ)