Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Illertisser Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Illertissen
Icon Pfeil nach unten

Jedesheim: Neues Zentrum für Jedesheim: Das wünschen sich Bürger und Vereine

Jedesheim

Neues Zentrum für Jedesheim: Das wünschen sich Bürger und Vereine

Bei getrennten Workshops mit Bürgerschaft und Vereinen wurde gelobt und munter diskutiert. Der neue Spielplatz könnte der Veranstaltungsbühne in die Quere kommen.
Von Regina Langhans
    • |
    • |
    • |
    Der Platz rund um die Gemeindehalle Jedesheim soll neu gestaltet werden. In Workshops diskutieren Bürgerinnen, Bürger und Vereinsvertreter.
    Der Platz rund um die Gemeindehalle Jedesheim soll neu gestaltet werden. In Workshops diskutieren Bürgerinnen, Bürger und Vereinsvertreter. Foto: Regina Langhans

    Am Samstag ging es mit den Plänen zur Verschönerung des Umfelds der Gemeindehalle Jedesheim in die nächste Runde. Für Landschaftsplaner Lothar Beck vom Büro Lars Consult sowie Florian Schilling, Werner Neudecker und Michael Liedel aus dem Bauamt von Illertissen war es ein längerer Einsatz: vormittags mit zwei Dutzend aus der Bürgerschaft, nachmittags einem Dutzend aus Vereinen. Das europäische ELER-Förderprogramm verlange eine straffe Planung, Ende des Jahres solle der Stadtrat über den Entwurf abstimmen, informierte Schilling. Dafür sei Vorfreude angebracht: „Läuft alles reibungslos, hat Jedesheim Mitte 2028 einen vielseitig nutzbaren Platz.“

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden