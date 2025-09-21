Neues Zentrum für Jedesheim: Das wünschen sich Bürger und Vereine

Am Samstag ging es mit den Plänen zur Verschönerung des Umfelds der Gemeindehalle Jedesheim in die nächste Runde. Für Landschaftsplaner Lothar Beck vom Büro Lars Consult sowie Florian Schilling, Werner Neudecker und Michael Liedel aus dem Bauamt von Illertissen war es ein längerer Einsatz: vormittags mit zwei Dutzend aus der Bürgerschaft, nachmittags einem Dutzend aus Vereinen. Das europäische ELER-Förderprogramm verlange eine straffe Planung, Ende des Jahres solle der Stadtrat über den Entwurf abstimmen, informierte Schilling. Dafür sei Vorfreude angebracht: „Läuft alles reibungslos, hat Jedesheim Mitte 2028 einen vielseitig nutzbaren Platz.“

Regina Langhans Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

89257 Illertissen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Florian Schilling Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis