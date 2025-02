Rekordspende beim Jedesheimer Weihnachtsmarkt

Der Jedesheimer Weihnachtsmarkt eilt von Erfolg zu Erfolg und von Spendenrekord zu Spendenrekord. Bei der 19. Auflage des beliebten Budenzaubers hat der Förderverein die Gesamtsumme auf insgesamt 149.000 Euro hochgeschraubt. Letztlich konnten nun rückwirkend für das Jahr 2024 insgesamt 15.000 Euro an Spendengeldern an soziale und karitative Einrichtungen ausgeschüttet werden. Jeweils 2500 Euro wurden an das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach, den Wachkoma-Förderverein, die Ulmer Herzkinder, die Drachenkinder von Radio 7, das Kinderheim St. Maria in Kalzhofen und an die ambulante Hospizgruppe Illertissen überwiesen.

Aus kleinen Anfängen heraus hat sich der Jedesheimer Weihnachtsmarkt über die Jahre zu einer stattlichen Veranstaltung entwickelt. Bemerkenswert ist, dass alle Vereine, Gruppierungen, Künstler sowie zahlreiche Helferinnen und Helfer aus der Dorfgemeinschaft heraus und auch die Mitglieder des Fördervereins ehrenamtlich tätig sind. Vor allem: Der komplette Erlös des Weihnachtsmarktes kommt in einen großen Spendentopf. Die Unterstützung kam aus der Bevölkerung und auch von Gewerbetreibenden, die sich ebenfalls unterstützend hinter dieses soziale Großprojekt stellten. „Das Engagement und der Wille zur Mitarbeit beim Weihnachtsmarkt wächst jedes Jahr noch an“, betonte der Vorsitzende Markus Haberzettl.

Im vergangenen Jahr wuchs das Marktgeschehen auf nunmehr 13 Verkaufsstände an. Auch das Wetter war ideal, sodass noch mehr Besucher in die Budengasse strömten als sonst. „Insgesamt gesehen nimmt die Begeisterung immer mehr zu“. Ende des Jahres steht der 20. Markt bevor. Claudia Miller verspricht: „Wir werden uns hierfür sicher ein besonderes Veranstaltungsprogramm überlegen“. Letztlich soll der Weihnachtsmarkt zum Jubiläum ein besonderes Event werden und natürlich auch den Spendentopf wieder kräftig füllen.

Entstanden ist der Jedesheimer Weihnachtsmarkt einst aus dem Engagement des „Bisle-Teams“ heraus. Im Jahr 2018 wurde dann der Förderverein gegründet. Dadurch wurde die Durchführung des Weihnachtsmarkts, dessen Erlös von Beginn an ausschließlich an soziale, hilfsbedürftige und karitative Einrichtungen gespendet wird, langfristig gesichert und auf eine solide, rechtliche Basis gestellt. Vorsitzender ist seither Markus Haberzettl. Als Stellvertreter steht ihm Helmut Schöb unterstützend zur Seite.