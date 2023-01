Der Gesangverein Jedesheim erlebte Papst Benedikt XVI. aus nächster Nähe

Vermutlich als erste Besuchergruppe aus der Region nahm der Gesangverein Jedesheim 2005 an einer Generalaudienz des neu gewählten Kirchenoberhaupts teil.

Die Nachricht vom Tod des emeritierten Papstes Benedikt XVI. hat bei einigen Menschen in Illertissen Erinnerungen an den 18. Mai 2005 geweckt. Genau einen Monat nach der Wahl des damals 78-jährigen Kardinals Joseph Ratzinger zum Oberhaupt der katholischen Kirche war der Gesangverein Jedesheim nämlich als vermutlich erste Besuchergruppe aus der Region bei der Generalaudienz des neuen Papstes auf dem Petersplatz in Rom. Die Teilnehmenden konnte dessen Einfahrt aus nächster Nähe mitverfolgen.

"Die Sonne kam mit dem Papamobil" lautete die Überschrift in der Illertisser Zeitung

Eine knappe Stunde zuvor hatte es noch in Strömen geregnet, sodass sogar das auf den Stufen des Petersdomes angetretene Musikkorps der italienischen Armee die Flucht ergriff und die Schweizer Gardisten ihre bunten Uniformen unter weiten Regenmänteln versteckten. Aber wenige Minuten vor Beginn der Audienz brach die Sonne durch die Wolken und der Petersplatz sowie die mehreren zehntausend Besucherinnen und Besucher aus aller Welt trockneten wieder rechtzeitig. So konnte der Reisebericht in der Illertisser Zeitung damals wie folgt überschrieben werden: "Die Sonne kam mit dem Papamobil". (wis)