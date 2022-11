Soldaten- und Veteranenverein Jedesheim droht Auflösung

Der langjährige Vorsitzende kann nicht weitermachen. Bei der Generalversammlung scheitert die Suche nach einem Nachfolger. So geht es jetzt weiter.

Droht auch dem Soldaten- und Veteranenverein Jedesheim das Aus? Wie bei vielen anderen Kameradschaftsvereinen im Kreis Neu-Ulm plagen auch im Illertisser Stadtteil Nachwuchssorgen. Der bisherige Vorsitzende Meinrad Langenwalter, bis vor Kurzem außerdem noch Kreisvorsitzender, kann nicht weitermachen. Bei der Generalversammlung des Vereins wurde kein Nachfolger für ihn gefunden.

Für die Neuwahlen hatte Bürgermeister Jürgen Eisen das Amt des Wahlleiters übernommen, während ihm Wolfang Gleich als Wahlhelfer zur Seite stand. Vorschläge für das Amt des Vorsitzenden wurden zwar eingebracht. Doch die Vorgeschlagenen lehnten das Amt ab, weil die meisten von ihnen bereits ein anderes Ehrenamt innehatten. Schriftführer Andreas Nübling und Kassier Gerhard Moll erklärten sich bereit, ihr Amt noch einmal übernehmen zu wollen, wenn ein Vorsitzender für den Verein gefunden werde. Doch keiner aus der Versammlung stellte sich zur Verfügung.

Der langjährige Vorsitzende ist seit 50 Jahren Vereinsmitglied in Jedesheim

Neben den Neuwahlen stand die Generalversammlung des Soldaten- und Veteranenvereins Jedesheim auch im Zeichen der Ehrungen. Sieben der anwesenden Mitglieder feierten ihr 25. Jubiläum und bekamen dafür vom Verein und der Stadt Illertissen ein Geschenk. Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurden vier der Anwesenden ausgezeichnet. Alle, die ihr 50. Jubiläum als Vereinsmitglieder feierten, wurden damit gleichzeitig zu Ehrenmitgliedern berufen.

Die Ehrungen nahm der stellvertretende Vorsitzende Wilhelm Rueß vor, da der Vorsitzende Meinrad Langenwalter aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen konnte. Die Geschenke vonseiten der Stadt brachte Bürgermeister Jürgen Eisen mit. Bei seiner Rede betonte Eisen die Bedeutung des Volkstrauertags. Angesichts der gegenwärtigen Situation in der Ukraine habe der Volkstrauertag nach wie vor einen hohen Stellenwert. Danach sprach Eisen dem abwesenden Vorsitzenden Meinrad Langenwalter seinen Respekt für die vielfältige Tätigkeit aus. Man müsse schauen, wie man Langenwalters Einsatz in den Vereinen würdigen könne. Der Vorsitzende selbst war einer derjenigen, die ihr 50. Jubiläum feiern konnten. Neben ihm gab es weitere Jubilare, die an der Ehrung nicht anwesend sein konnten.

Die Zukunft des Soldaten- und Veteranenvereins Jedesheim ist damit ungewiss. Anfang des nächsten Jahres wird eine außerordentliche Generalversammlung einberufen. Bei der Zusammenkunft werden noch einmal Neuwahlen stattfinden. Wenn sich bis dahin kein Vorsitzender finden lässt, droht dem Verein die Auflösung. (AZ)