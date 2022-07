Unbekannter wirft Fenster von Einfamilienhaus in Jedesheim ein

Die Polizei berichtet von einer Sachbeschädigung in Jedesheim und nimmt Hinweise von möglichen Zeugen entgegen.

Jemand hat an einem Einfamilienhaus an der Straße Beim Kieswerk in Jedesheim ein Fenster mit einem Stein eingeworfen. Der Vorfall ereignete sich zwischen Freitagabend, 19 Uhr, und Montagvormittag, 8.30 Uhr. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 300 Euro. Hinweise von möglichen Zeugen nimmt sie unter Telefon 07303/9651-0 entgegen. (AZ)