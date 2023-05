Jedesheim

Vielstimmiges Marienlob in der Jedesheimer Kirche

Plus Beim Mariensingen in St. Meinrad sind es vor allem die jungen Sängerinnen und Sänger, die mit ihrer Freude am Singen die Kirchenbesucher begeistern.

Die kunsthistorisch wertvolle Figurengruppe der Krönung Mariens aus dem 15. Jahrhundert auf dem Hochaltar der Jedesheimer Pfarrkirche St. Meinrad bildete den passenden Hintergrund für das Mariensingen, zu dem sich auf Einladung des Gesangvereins eine stattliche Zahl von Kirchenbesuchern eingefunden hatte.

Der Gemischte Chor eröffnete die Vortragsfolge unter anderem mit dem Lied „Segne du, Maria“, das für die Neuausgabe des „Gotteslob“-Gesangbuches am meisten gewünscht wurde und bis dahin auch das meist vermisste Lied war. Pfarrer Franz Schmid hatte es zum Thema seiner Wortbeiträge genommen und schilderte die Entstehungsgeschichte des Textes in Verbindung mit dem ebenso dramatischen wie beeindruckenden Lebenslauf der evangelischen Pfarrerstochter Cordula Wöhler (1845 – 1916), die parallel zu ihrem Übertritt zur katholischen Konfession die neun Strophen des Liedes verfasst hatte.

