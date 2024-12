Weihnachtliches Spielen auf dem Jedesheimer Weihnachtsmarkt

Icon Vergrößern Die kleinen Dorfmusikanten. Foto: Jedesheimer Musikanten Icon Schließen Schließen Die kleinen Dorfmusikanten. Foto: Jedesheimer Musikanten

Der traditionelle Jedesheimer Weihnachtsmarkt fand wie gewohnt am dritten Adventswochenende statt. Wie in den Vorjahren auch, standen am Sonntagabend wieder die Jedesheimer Musikanten auf der Bühne. In diesem Jahr gab es hier ein besonderes Highlight, denn die aktiven Musikanten wurden bei gleich drei Musikstücken von ihren kleinen Dorfmusikanten unterstützt. Diese sind 2023 wieder ins Leben gerufen worden und das Ziel ist, Jungmusiker, die seit einem Jahr ein Instrument erlernen, schon früh an das gemeinsame Musizieren heranzuführen. Das Gesamtspiel der großen Gruppe wurde in zwei vorangegangenen Proben einstudiert. Es war eine tolle Erfahrung und hat den Weihnachtsmarktbesuchern sicher eine Freude bereitet.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.