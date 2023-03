Weil ihm die Fahrweise nicht gefiel: Spaziergänger greift Autofahrer an

Ein junger Fahrer fährt mit Auto und Anhänger durch eine Engstelle. Das gefällt einem 55-Jährigen aber nicht. Der Fußgänger zerrt den Mann aus seinem Wagen.

Ein Spaziergänger hat am Donnerstagabend in Jedesheim einen jungen Autofahrer angegriffen und verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war der 55-Jährige gegen 19.30 Uhr mit seiner Frau im Bereich des Ammerwegs spazieren. Zu dieser Zeit bog ein Auto mit Anhänger in den Ammerweg ein. Der 20-jährige Fahrer des Gespanns musste dabei die Engstelle an einer Verkehrsinsel passieren, berichtet die Polizei. Der Spaziergänger habe sich durch das Fahrmanöver des jungen Mannes allerdings bedrängt gefühlt. Deshalb sei er dem jungen Fahrzeugführer hinterhergegangen.

Als der Autofahrer sein Gespann bei einem Wohnanwesen abgestellt hatte, äußerte der Spaziergänger ihm gegenüber zunächst verbal seinen Unmut, so die Polizei. Anschließend habe der Mann die Fahrertüre geöffnet, den jungen Fahrer aus dem Auto gezogen und ihn zu Boden gestoßen. Der Autofahrer wehrte sich, nachdem der Mann auch noch sein Gesicht auf den Asphalt gedrückt hatte. Hinzukommende Zeugen konnten die Situation noch vor dem Eintreffen der Polizei bereinigen. Der junge Autofahrer erlitt Prellungen im Gesicht. Den Spaziergänger erwartet nun eine Anzeige. (AZ)