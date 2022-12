Zwei Autos stoßen bei Jedesheim zusammen

Beim Abbiegen übersieht ein Autofahrer auf dem Autobahnzubringer bei Jedesheim einen entgegenkommenden Wagen. Beide Fahrzeuge werden stark beschädigt.

Zu einem schadensträchtigen Unfall ist es am frühen Freitagnachmittag kurz nach 14 Uhr auf der Staatsstraße 2018, dem Autobahnzubringer bei Jedesheim, gekommen. Wie die Polizei berichtet, wollte der 24-jährige Fahrer eines Autos der Marke Hyundai mit einem Beifahrer von der Autobahn kommend nach links in die Abfahrt zur Staatsstraße 2031 einbiegen. Vermutlich zeigte die für ihn geltende Ampel zwar Grün, doch gleichzeitig war auch die gelbe Warnblinkleuchte für Linksabbieger eingeschaltet.

Einer der Unfallbeteiligten wird leicht an der Hand verletzt

Der Hyundai-Fahrer übersah einen von Dietenheim her entgegenkommenden Ford, an dessen Steuer ein 37-Jähriger saß. Beim Zusammenstoß auf der Kreuzungsmitte erlitt der Hyundai-Fahrer eine leichte Verletzung an einer Hand. Die beiden anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Wahrscheinlich entstand Totalschaden an beiden Fahrzeugen, die Polizei schätzte die Schadenssumme vorläufig auf insgesamt 25.000 Euro. Die Feuerwehren Jedesheim und Illertissen waren zur Absicherung und Verkehrslenkung sowie zur Mithilfe bei den Aufräumarbeiten im Einsatz. (wis)