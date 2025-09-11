„Jetzt bleiben wir halt im Mittelalter“: Das sagen verhinderte Glasfaser-Kunden

Rund 200 Meter führen von der Straße zum Haus und jeder Meter kostet Geld – auch wenn es hier bereits ein Leerrohr gibt, in dem ein Glasfaserkabel verlegt werden könnte. Jetzt, wo der Anbieter Deutsche Glasfaser Leitungen für das Turbo-Internet verlegen will, wäre der Hausanschluss kostenlos – unter der Bedingung einen Vertrag für zwei Jahre beim Unternehmen abzuschließen. Doch daraus wird nichts, zumindest nicht in diesem Haus in Au. Deutsche Glasfaser will sich aus wirtschaftlichen Gründen auf die Kernstadt und auf Jedesheim beschränken. „Das ist doch lachhaft“, sagt der Hauseigentümer. „Fünfmal war der Vertreter bei mir – und dann krieg‘ ich diesen Zettel!“ Er hält den Brief mit der Absage der Deutschen Glasfaser in die Luft. „Jetzt bleiben wir halt im Mittelalter.“

