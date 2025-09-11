Icon Menü
„Jetzt bleiben wir halt im Mittelalter“: Das sagen verhinderte Glasfaser-Kunden in Illertissen

Illertissen

„Jetzt bleiben wir halt im Mittelalter“: Das sagen verhinderte Glasfaser-Kunden

Der Ausbaustopp von Deutsche Glasfaser in Teilen von Illertissen überraschte Kunden in Au, Betlinshausen und Tiefenbach. Das denken sie über den Schritt.
Von Sebastian Mayr
    Ein verblichenes Plakat wirbt für Glasfaser-Verträge in Illertissen.
    Ein verblichenes Plakat wirbt für Glasfaser-Verträge in Illertissen. Foto: Sebastian Mayr

    Rund 200 Meter führen von der Straße zum Haus und jeder Meter kostet Geld – auch wenn es hier bereits ein Leerrohr gibt, in dem ein Glasfaserkabel verlegt werden könnte. Jetzt, wo der Anbieter Deutsche Glasfaser Leitungen für das Turbo-Internet verlegen will, wäre der Hausanschluss kostenlos – unter der Bedingung einen Vertrag für zwei Jahre beim Unternehmen abzuschließen. Doch daraus wird nichts, zumindest nicht in diesem Haus in Au. Deutsche Glasfaser will sich aus wirtschaftlichen Gründen auf die Kernstadt und auf Jedesheim beschränken. „Das ist doch lachhaft“, sagt der Hauseigentümer. „Fünfmal war der Vertreter bei mir – und dann krieg‘ ich diesen Zettel!“ Er hält den Brief mit der Absage der Deutschen Glasfaser in die Luft. „Jetzt bleiben wir halt im Mittelalter.“

