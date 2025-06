Jetzt muss Unterroth doch einen Kredit über 300.000 Euro aufnehmen

Im Beschluss zur Haushaltsplanung 2025 der Gemeinde Unterroth, der vor einer Woche vorgelegt und genehmigt wurde, hieß es noch, eine Kreditaufnahme sei nicht nötig. Zudem wurde zur besseren Übersicht der Verwaltung beschlossen, auf etwaigen späteren Gebrauch noch nicht in Anspruch genommener Kreditermächtigungen aus dem Vorjahr zu verzichten. In der kurzfristig eine Woche darauf anberaumten Sitzung, also am Dienstagabend, wurden die einstimmigen Beschlüsse aufgehoben und für den Haushalt 2025 eine notwendige Kreditaufnahme von 300.000 Euro festgelegt.

