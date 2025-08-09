Icon Menü
Memmingen/Senden

„Jetzt ist es vorbei, ich stech' dich ab“ – Sendener wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt

Ein 18-Jähriger schlug einen Fahrgast im Bus nach Vöhringen, raubte ihm sein Handy und bedrohte ihn mit einem Messer. Es ist nicht seine einzige Straftat.
    Kein Schulabschluss, keine Ausbildung, kein Verdienst – aber dafür eine Unzahl von Straftaten hat ein 18-Jähriger aus Senden vorzuweisen, dem am Amtsgericht Memmingen nun erneut der Prozess gemacht wurde.
    Kein Schulabschluss, keine Ausbildung, kein Verdienst – aber dafür eine Unzahl von Straftaten hat ein 18-Jähriger aus Senden vorzuweisen, dem am Amtsgericht Memmingen nun erneut der Prozess gemacht wurde.

    „Machen sie was, nutzen sie die Zeit“, mahnte die Richterin den Angeklagten und begründete das Urteil, das sie nach einer zweieinhalbstündigen Verhandlung des Schöffengerichts über einen heute 18-Jährigen fällte, der eigentlich in geordneten Familienverhältnissen in Senden lebte. Drei Jahre und neun Monaten Jugendstrafe verhängte Patricia Rabe nun für die Spitze des Eisberges, den sich der junge Mann ohne Schulabschluss und Arbeit bereits aufgetürmt hat: Das lange Vorstrafenregister reichte von Diebstahl, Drogenkonsum und -verkauf, Alkoholproblemen, sowie – Gegenstand des jüngsten Prozesses am Amtsgericht in Memmingen – versuchte Brandstiftung in Tateinheit mit versuchtem Diebstahl und Sachbeschädigung, sowie schwerem räuberischem Diebstahl mit gefährlicher Körperverletzung.

