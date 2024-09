Jetzt sitzt Lukas Kling beim Gegner des FV Illertissen auf der Bank

Am Samstag (14 Uhr) treffen in Bayreuth zwei Mannschaften aufeinander, die vergangenes Wochenende für Aufsehen in der Fußball-Regionalliga Bayern gesorgt haben. Die Spvgg Bayreuth mit einem sensationellen 4:0-Sieg bei Meister Kickers Würzburg und der FV Illertissen mit einem 3:0 bei der Zweitvertretung der Spvgg Greuther Fürth. Für zusätzliche Brisanz sorgt die Tatsache, dass der Bayreuther Trainer Lukas Kling heißt, Der hat von 2012 bis 2017 für den FV Illertissen 132 Regionalligaspiele absolviert.

Nach Zwischenstationen als Spieler bei Schweinfurt 05 und bei den Stuttgarter Kickers startete er dort seine Trainerkarriere in der U17, um dann im Juli 2023 als Co-Trainer bei der Spvgg Bayreuth weiterzuarbeiten. Als dort Marek Mintal als Cheftrainer im März dieses Jahres entlassen wurde, rückte Kling in der Hierarchie auf. Am Ende wurde Bayreuth als Drittliga- Absteiger nur Zwölfter, die Zielsetzung in der aktuellen Saison muss eigentlich eine höhere sein. Zum Kader gehören nämlich unter anderem mit Christoph Fenninger, Jann George, Eroll Zejnullah und Nicolas Andermatt, dem Sohn des früheren Ulmer Bundesliga-Trainers Martin Andermatt, immer noch eine Reihe von Spielern mit Drittliga-Erfahrung.

Der FV Illertissen ist sich durchaus bewusst, was auf ihn wartet. Trainer Holger Bachthaler sagt: „Die SpVgg Bayreuth verfügt über einen sehr stark besetzten Kader und zählt zu den Top-Drei-Teams der Liga. Mit dem klaren Auswärtssieg in Würzburg hat die Mannschaft ihre außergewöhnliche Qualität zuletzt eindrucksvoll unter Beweis gestellt.“

FV Illertissen spielt in Bayreuth

Andererseits gibt es für die Illertisser keinen Grund, in Ehrfurcht zu erstarren. Immerhin haben die Bayreuther bereits drei Niederlagen kassiert, davon aber nur eine im eigenen Stadion. Dort wird die Mannschaft immer noch von einer großen Fangemeinde unterstützt.

Beim FVI werden weiterhin Marco Mannhardt und Marin Pudic ausfallen. Franz Helmer wird ebenfalls nicht dabei sein, hinter dem Einsatz von Milos Cocic steht noch ein Fragezeichen.