Josef Kränzle: Es ist Zeit, loszulassen

An der Spitze des Unternehmens Kränzle stehen künftig als Geschäftsführer Ludwig Kränzle (rechts) und Mario Kordt. Foto: Roland Furthmair

Eigentlich hatte Josef Kränzle schon vor zehn Jahren angekündigt, dass er im Alter von 71 Jahren kürzertreten wolle. Das hat nicht immer so recht geklappt. Als echter Schaffer vom alten Schlag – früher stand er gar um drei Uhr morgens auf, um Viertel vor Vier im Betrieb zu sein – war er dennoch ständig in seiner Firma präsent. Jetzt aber, mit 81 Jahren, soll nun wirklich Schluss sein. Am heutigen Freitag kommt er zu seinem offiziell letzten Arbeitstag in die Firma, die er vor 51 Jahren gegründet hat, die Kränzle GmbH & Co. KG. Am 2. September scheidet er endgültig aus der Unternehmensführung aus.

Josef Kränzle muss notgedrungen loslassen

„Ich möchte nicht mehr jeden Tag im Geschäft sein“, sagt Kränzle im Gespräch mit unserer Redaktion. Auf den Einwand, dass er dann aber wirklich loslassen müsse, entgegnet er sehr aufrichtig: „Ab einem gewissen Alter und gewisser Gebrechlichkeit fällt das nicht mehr so schwer.“ Doch was heißt das Wort Abschied schon für einen wie ihn? Er besitzt weiterhin 51 Prozent der Firmenanteile, die übrigen 49 hat er schon seit langer Zeit seinem Sohn Ludwig überschrieben, der die laufenden Geschäfte führt. Der Senior möchte nur noch „beratend“ tätig sein. Doch auch Ludwig Kränzle steht künftig ein Geschäftsführer zur Seite, Dr.-Ing Mario Kordt.

Er stammt aus der unmittelbaren Nachbarschaft im Illertisser Norden. Kordt war unter anderem Alleingeschäftsführer von Weinig Dimter, einem Spezialisten für Holzbearbeitungsmaschinen. Dass er in seiner Heimatstadt lebt, freut Kränzle außerordentlich, denn der und dem einstigen Altlandkreis Illertissen fühlt er sich extrem verbunden. So fließt etwa ein Großteil der bis zu 400.000 Euro an Spendengeldern, die Kränzles Stiftung alljährlich ausschüttet, in diese Region. Kordt hatte sich bei seinem einstigen Nachbarn Kränzle auf gut Glück für die Geschäftsführung beworben – „und er kam eigentlich zur rechten Zeit.“ Damit tritt eine etwas jüngere Führungspersönlichkeit in die Unternehmensspitze ein, denn Kordt, der ursprünglich aus Aachen stammt, ist 53 Jahre alt. Er hat Maschinenbau mit Schwerpunkt Fertigungstechnik studiert.

Er heuert bei einem nach wie vor prosperierenden Unternehmen an. Die Kränzle GmbH produziert mehr als 100.000 Hochdruckreiniger pro Jahr und liefert in rund 70 Länder. Drei Viertel der Produktion werden an den gewerblichen Bereich verkauft, denn Kränzle-Produkte sind ausgesprochen langlebig und deshalb nicht ganz günstig. Das Firmenmotto lautet nicht umsonst „Lieber perfekt als billig“. Privatkunden brauchen deshalb höchstens mal alle 20 Jahre ein neues Gerät.

Bei Kränzle ist man zufrieden mit den Geschäften

Mit gewisser Sorge sieht Ludwig Kränzle gerade den Zollstreit mit den USA, die zu den wichtigen Absatzmärkten gehören. Rund 60 Prozent der Produktion finden Abnehmer im Ausland. Zur aktuellen Geschäftslage sagt Ludwig Kränzle: „Wir können recht zufrieden sein, wir können momentan nicht klagen.“ Nach einem kurzen Durchhänger im Anschluss an die Corona-Pandemie geht es wieder aufwärts. Das Geschäftsjahr könnte mit einem Plus von drei bis vier Prozent abschließen. Das hänge aber auch davon ab, ob der Herbst gutes Wetter bringe und die Menschen viel im Garten arbeiten. Da können Geräte aus Illertissen hilfreich sein.

Ob er daran gedacht hat, seinen Betrieb mit den 245 Beschäftigten zu verkaufen? „Nein“, sagt Josef Kränzle und zeigt sich dabei ganz als nüchterner Schwabe. Es habe zwar viele verlockende Angebote gegeben, doch dann hätte man 60 Prozent Steuern auf die erlöste Summe zahlen müssen und darauf wäre im Falle seines Ablebens auch noch Erbschaftssteuer fällig gewesen. Deshalb meint der Firmengründer: Das Geld könne man sich sparen.

Kränzle will den FV Illertissen weiterhin unterstützen

Außerdem hätte das wohl für seinen Herzensverein einschneidende Veränderungen gebracht: Kränzle, der als einstiger Kicker auch den stolzen Beinamen „Torwartlegende“ trägt, unterstützt seit 30 Jahren den FV Illertissen mit ordentlich Geld. Ohne ihn könnte der Verein in der Regionalliga nicht so kräftig mitspielen, wie er es nun schon länger tut. „Mein Herz schlägt für den Verein“, bekennt Kränzle denn auch. Dank des FVI habe seine Heimatstadt schon viel positive Imagewerbung bekommen – zuletzt durch den Sieg gegen den 1. FC Nürnberg in der ersten Rund des DFB-Pokals. Bei einem Verkauf, fürchtet Kränzle, wäre wohl das Sponsoring für den FVI weggefallen. Sein Sohn Ludwig, der lange Vorsitzender des Vereins war, versichert mit einem Lächeln, auch nach einem Wechsel an der Unternehmensspitze habe er nicht vor, die Unterstützung für den Verein aufzugeben.

Wenn er sich nun in den wohl endgültigen Ruhestand verabschiedet, bleibt Josef Kränzle mehr Zeit für sein Feriendomizil in Bardolino, wo er ganz entspannt von oben auf den Gardasee herabschauen kann. Sein Weinberg, den er schon lange besitzt, liegt auch in der Nähe. Doch den bewirtschaftet er nicht selber, obwohl er sagt: „Der Weinberg muss jeden Tag seinen Herrn sehen.“ Damit hat er einen Landwirt beauftragt, der „leider nur drei Jahre jünger ist als ich.“ Aber zumindest könnte der Weinberg seinen Herrn künftig etwas öfter sehen.