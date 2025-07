Josef Kränzle zieht sich aus dem Geschäftsleben zurück

Der 29. August wird zu einem bedeutenden Tag in der mehr als 50-jährigen Geschichte der Firma Josef Kränzle GmbH & Co. KG. Bei einem Besuch von Klaus Holetschek, Fraktionsvorsitzender der CSU im Bayerischen Landtag, wird dieser ein Gespräch über wirtschaftspolitische Themen führen. Außerdem wird dabei der bisherige geschäftsführende Gesellschafter Josef Kränzle in den Ruhestand als Geschäftsführer verabschiedet.

Der Unternehmensgründer bleibt jedoch als Mehrheitsgesellschafter sowie in beratender Funktion der Firma erhalten. Bei dieser Gelegenheit wird Dr.-Ing. Mario Kordt als neuer Geschäftsführer vorgestellt, der gemeinsam mit dem geschäftsführenden Gesellschafter Ludwig Kränzle für die Firma tätig sein wird.