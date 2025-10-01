Die Bilderrätsel-Gewinnerin durfte jahrelang nicht mitraten

Am Vormittag machte eine Kollegin Josefine Lill darauf aufmerksam, dass das Bilderrätsel wieder begonnen hat. Die 69-Jährige schlug die Zeitung auf, erriet sofort die Lösung des Bilderrätselns, rief an – und gewann. Die Freude der Vöhringerin ist groß. Erst recht, weil sie fast drei Jahrzehnte lang nicht am Gewinnspiel teilnehmen durfte.

Lill arbeitet als Begleitperson in einem Bus, der Kinder mit schwersten Behinderungen transportiert. „Da muss man schon Hand anlegen und man erlebt was“, berichtet sie. Die Arbeit sei abwechslungsreich und bereite ihr Freude, seit 13 Jahren ist Lill bei der Firma Brandner Bus Schwaben beschäftigt. „Bei dem, was man erlebt, könnte ich ein Buch schreiben“, scherzt sie.

Josefine Lill aus Vöhringen gewinnt das Bilderrätsel

Davor trug sie 29 Jahre lang die Illertisser Zeitung in Illertissen aus – und durfte als Mitarbeiterin zwar mitraten, aber nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Um zwei Uhr morgens begann sie mit der Arbeit. Mal wollten Betrunkene ihre Autotür öffnen, mal wurde sie von einer Streife angehalten. Die Polizei wollte wissen, ob Lill selbst getrunken hatte, war sie doch zu nachtschlafender Zeit unterwegs. Hatte die Frau selbstredend nicht, die Arbeit ging weiter.

Heute darf Josefine Lill länger schlafen: mal ist die Minijobberin morgens gefragt, wenn ihre Schützlinge abgeholt werden und mal begleitet sie diese auf dem Weg nach Hause. Auch wenn sie sowohl früher wie heute Arbeiten ausführt, die körperlich fordernd sind – außer ein paar Wehwechen geht es Josefine Lill gut. „Ab und an brauche ich mal eine Salbe, das ist alles“, sagt sie.

Beim Bilderrätsel gibt es täglich 1000 Euro zu gewinnen

Eine Gelegenheit, die ihr Arbeitgeberwechsel brachte, nutzt die Vöhringerin gerne. Wann immer es sich anbietet, nimmt sie an den Bilderrätseln unserer Redaktion teil. Die Antworten findet die Vöhringerin immer schnell, die Aufgaben gefallen ihr. „Affenschaukel“ war die Antwort, die Josefine Lill beim Auftakt der Rätselserie richtig abgab. Bis zum Ende des Monats erscheint in jeder Ausgabe ein neues Bilderrätsel. Zusätzlich zu den 1000 Euro, die es täglich zu gewinnen gibt, gibt es anlässlich des 80. Geburtstags der Augsburger Allgemeinen eine Sonderverlosung von 80 Preisen.

Was sie mit dem Preisgeld in Höhe von 1000 Euro anstellen wird, hat Lill noch nicht entschieden. Vielleicht werde sie Reparaturen im Haus bezahlen, die immer mal wieder anfangen. Bei ihrer Kollegin, die sie aufs Gewinnspiel aufmerksam machte, will sich die Frau revanchieren, mindestens mit einer Tasse Kaffee.