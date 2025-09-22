Schüsse im Sendener Stadtpark – was war da los?

Mehrere Nachrichten zu einer größeren Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen sind am Samstagabend gegen 19 Uhr bei der Polizei eingegangen. Ein Leser, der sich am Montag an unsere Zeitung wendete, spricht von einem Mob junger Menschen, etwa 50 bis 100 Personen, die schnell Richtung Stadtpark gegangenen, ja gerannt seien. Er geht davon aus, dass sie mit dem Zug angereist waren und dass sie sich im Stadtpark Senden verabredet hatten.

Die Polizei taxiert die Zahl der Beteiligten dagegen auf lediglich 30 bis 40, vor allem männliche Jugendliche. Ihr Alter schätzt Timo Grötzinger, stellvertretender Revierleiter in Senden, auf 14 bis 18 Jahre. „Durch die Bank“ alle Nationalitäten seien vertreten gewesen, gibt er Auskunft. Mehrere Jugendliche gingen bei dem Aufeinandertreffen aufeinander los, notiert der Polizeibericht. Im Verlauf sei Pfefferspray versprüht und mit einer Schreckschusspistole in die Luft geschossen worden. Noch vor Eintreffen der ersten Streifenbesatzungen seien die Jugendlichen jedoch geflohen. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen seien einige Jugendliche im Stadtgebiet Senden aufgegriffen worden, informiert die Polizei weiter. Der Klärung des Grundes der Auseinandersetzung sowie der Identifizierung der noch unbekannten weiteren Beteiligten gelte jetzt das Hauptaugenmerk der polizeilichen Ermittlungen. Grötzinger betont, er gehe nicht von organisierter oder Clan-Kriminalität aus, sondern von typischem jugendlichem Verhalten, „das leicht mal eskaliert“. Es sei zum Verletzungen im leichten Bereich gekommen, etwa einer Augenreizung. Die jungen Menschen stammten nicht nur aus Senden, sondern auch aus den umliegenden Städten wie Neu-Ulm, Vöhringen und Illertissen, gibt er Auskunft. Der bereits erwähnte Leser erinnert sich an einen ähnlichen Vorfall ebenfalls in Senden, kann ihn aber zeitlichen nicht mehr einordnen. Timo Grötzinger: Solche Zusammenkünfte gebe es zwar immer wieder, Zusammenhänge wolle er nicht herstellen, die Beteiligten seien der Jugendgeneration schließlich immer schnell wieder entwachsen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder den Beteiligten geben können, sich unter der Rufnummer 07307/910000 bei der Polizei Senden zu melden. (kam)