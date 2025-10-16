Das Kolleg der Schulbrüder in Illertissen feiert 500 Jahre Freiheitsrechte

Icon vergrößern Übergabe der Projekte an die Politik. Foto: Michael Sell Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Übergabe der Projekte an die Politik. Foto: Michael Sell

Freiheit feiern und Zukunft bewegen: Unter diesem Motto stand der Schwabentag am 3. Oktober in Memmingen, der an die 500 Jahre alten „Zwölf Artikel“ erinnerte – die ersten schriftlichen Forderungen nach Freiheitsrechten in Europa. Mit dabei waren auch Schülerinnen des Kollegs Illertissen, die ihre Projekte zu den Themen mentale Gesundheit, Freiheit und Mobilität präsentierten.

Vor Memmingens Oberbürgermeister Jan Rothenbacher, Vertreterinnen und Vertretern des Bezirksjugendrings Schwaben sowie der stellvertretenden Bezirkstagspräsidentin Petra Beer stellten die Jugendlichen ihre Ideen vor und kamen direkt mit der Politik ins Gespräch. „Eine tolle Gelegenheit, eigene Ideen einzubringen und auf Augenhöhe mit der Politik zu diskutieren“, betonte Charlotte Alt (11. Klasse, Kolleg Illertissen).

Jugendliche behandelten bei der Jugendkonferenz das Thema Freiheit.

Ende Juli stand die Jugendkonferenz in der JuBi Babenhausen an. Rund 50 Jugendliche aus fünf verschiedenen Schulen diskutierten in intensiven Workshops, was Freiheit für sie heute bedeutet und wo ihre Grenzen liegen. Im Fokus standen Zukunftsthemen wie Meinungsfreiheit, Freizeitgestaltung und Mobilität. Der Spirit war deutlich zu spüren: Die jungen Menschen wollen Verantwortung übernehmen und mitsprechen, vor allem bei Themen die sie direkt betreffen.

Auf dem Schulgelände wurde ein Apfelbaum gepflanzt.

Als besonderes Highlight konnten die Schülerinnen des Kollegs Illertissen für ihr ausgearbeitetes Projekt einen Preis in Kooperation mit dem ADFC und dem Rotary Club Memmingen gewinnen: eine Apfelsäule sowie eine neue Fahrrad-Service-Säule an der Schule. Gemeinsam mit der Jugendbeauftragten im Bezirk Schwaben Katja Ölberger wurde der Apfelbaum bereits auf dem Schulgelände gepflanzt. Ein Gewinn, der künftig allen Schülerinnen und Schülern zugutekommt und für Nachhaltigkeit und Gemeinschaft steht. Das Kolleg zeigte eindrucksvoll, wie Engagement, Kreativität und Verantwortungsbewusstsein Hand in Hand gehen können. „Wir sind stolz auf unsere Schülerinnen und ihren Einsatz“, so das Fazit der Schule.

